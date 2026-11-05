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05.11.2026 06:31:28
Jyothy Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jyothy Laboratories hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,39 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 7,60 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7,53 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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