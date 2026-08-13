Jyothy Laboratories legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jyothy Laboratories hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jyothy Laboratories 2,64 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,73 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,51 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,10 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,88 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at