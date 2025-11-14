Jyothy Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jyothy Laboratories stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Jyothy Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,86 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,34 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,36 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 7,45 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at