|
10.02.2026 06:31:29
Jyothy Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jyothy Laboratories hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 2,21 INR gegenüber 2,38 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jyothy Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,40 Milliarden INR im Vergleich zu 7,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,35 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 7,29 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.