Jyothy Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jyothy Laboratories hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,21 INR gegenüber 2,38 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jyothy Laboratories in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,40 Milliarden INR im Vergleich zu 7,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,35 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 7,29 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at