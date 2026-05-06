06.05.2026 06:31:29

Jyothy Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jyothy Laboratories lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 7,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,81 INR sowie einem Umsatz von 7,17 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,07 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,09 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,07 Prozent auf 29,44 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 28,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,57 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 29,65 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen