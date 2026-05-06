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06.05.2026 06:31:29
Jyothy Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jyothy Laboratories lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 7,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,81 INR sowie einem Umsatz von 7,17 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,07 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,09 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,07 Prozent auf 29,44 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 28,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,57 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 29,65 Milliarden INR prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
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