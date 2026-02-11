Jyoti Cnc Automation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jyoti Cnc Automation hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,89 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyoti Cnc Automation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,76 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 6,10 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at