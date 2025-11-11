Jyoti Cnc Automation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jyoti Cnc Automation hat am 09.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jyoti Cnc Automation 3,33 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 5,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at