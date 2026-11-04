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04.11.2026 06:31:28
Jyoti Cnc Automation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jyoti Cnc Automation hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,02 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jyoti Cnc Automation einen Umsatz von 5,08 Milliarden INR eingefahren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 3,55 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,86 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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