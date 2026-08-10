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10.08.2026 06:31:29
Jyoti Cnc Automation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jyoti Cnc Automation hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,51 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,97 Prozent auf 5,08 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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