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01.06.2026 06:31:29
Jyoti Cnc Automation stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Jyoti Cnc Automation hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,79 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 5,99 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jyoti Cnc Automation 5,76 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14,78 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 13,90 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,15 Prozent auf 20,93 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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