10.02.2026 06:31:29
Jyoti Resins Adhesives: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Jyoti Resins Adhesives hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 13,00 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyoti Resins Adhesives noch ein Gewinn pro Aktie von 16,00 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,72 Prozent auf 723,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
