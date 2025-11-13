Jyoti Resins Adhesives stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jyoti Resins Adhesives lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 14,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte Jyoti Resins Adhesives ebenfalls ein EPS von 14,00 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 743,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 652,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at