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12.08.2026 06:31:29
Jyoti Resins Adhesives stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jyoti Resins Adhesives hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,00 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 14,00 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyoti Resins Adhesives im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 877,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 751,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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