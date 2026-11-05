Jyoti Structures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jyoti Structures hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyoti Structures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at