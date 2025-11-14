Jyoti Structures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jyoti Structures präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,08 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat Jyoti Structures mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 40,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at