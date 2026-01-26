Jyoti Structures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jyoti Structures hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyoti Structures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at