Jyoti: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jyoti hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jyoti 2,80 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 664,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 709,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at