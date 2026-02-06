06.02.2026 06:31:28

Jyske Bank A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jyske Bank A-S hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,96 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,54 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,74 Prozent auf 7,13 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,41 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 21,27 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,44 Milliarden DKK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 85,49 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte Jyske Bank A-S 80,03 DKK je Aktie verdient.

Jyske Bank A-S hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 27,27 Milliarden DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 84,01 DKK sowie einem Umsatz in Höhe von 13,46 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen