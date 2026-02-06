|
Jyske Bank A-S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jyske Bank A-S hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,96 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,54 DKK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,74 Prozent auf 7,13 Milliarden DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,41 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 21,27 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,44 Milliarden DKK erwartet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 85,49 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte Jyske Bank A-S 80,03 DKK je Aktie verdient.
Jyske Bank A-S hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 27,27 Milliarden DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 84,01 DKK sowie einem Umsatz in Höhe von 13,46 Milliarden DKK gerechnet.
