Jyske Bank A-S informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jyske Bank A-S hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,94 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 19,38 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,74 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,26 DKK geschätzt. Der Umsatz war auf 2,95 Milliarden DKK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at