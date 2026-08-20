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20.08.2026 06:31:29
Jyske Bank A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Jyske Bank A-S veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 22,48 DKK gegenüber 20,02 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jyske Bank A-S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,41 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 6,30 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 21,33 DKK sowie einem Umsatz von 3,29 Milliarden DKK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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