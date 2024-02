Jyske Bank A-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jyske Bank A-S hat am 27.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 27,73 DKK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,02 Milliarden DKK erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 89,34 DKK eingefahren. Im Vorjahr waren 55,35 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Jyske Bank A-S im vergangenen Geschäftsjahr 29,58 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jyske Bank A-S 15,75 Milliarden DKK umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 88,77 DKK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 14,27 Milliarden DKK, befunden.

Redaktion finanzen.at