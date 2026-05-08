Jyske Bank A-S Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jyske Bank A-S Un äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jyske Bank A-S Un ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 981,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at