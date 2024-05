Jyske Bank A-S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jyske Bank A-S hat am 07.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,05 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,45 DKK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,20 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jyske Bank A-S 6,60 Milliarden DKK umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 20,38 DKK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,43 Milliarden DKK erwartet.

