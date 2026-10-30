JZR Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JZR Gold hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

JZR Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at