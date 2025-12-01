JZR Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JZR Gold hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

