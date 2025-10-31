JZR Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JZR Gold ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JZR Gold die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at