JZZ Technologies hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at