JZZ Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JZZ Technologies hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

JZZ Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,26 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,24 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at