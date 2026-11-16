K&F Growth Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

K&F Growth Acquisition A lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K&F Growth Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at