K&F Growth Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

K&F Growth Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at