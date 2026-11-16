K&F Growth Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

K&F Growth Acquisition stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte K&F Growth Acquisition einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at