K&O Energy Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

K&O Energy Group präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K&O Energy Group ein Ergebnis je Aktie von 42,52 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 22,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at