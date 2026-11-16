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16.11.2026 06:31:29
K&O Energy Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
K&O Energy Group lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 30,36 JPY. Im letzten Jahr hatte K&O Energy Group einen Gewinn von 25,61 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,87 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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