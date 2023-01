K+S-Aktie gewinnt: K+S für Vertrieb in Südafrika selbst zuständig

K+S übernimmt 75 Prozent am Düngemittelvertrieb der südafrikanischen Handelsgesellschaft Industrial Commodities Holdings (ICH).

Die bisherige ICH-Tochter vertreibt die Düngemittel des deutschen Herstellers im südlichen Teil Afrikas seit mehr als 40 Jahren, wie K+S in Kassel mitteilte. Künftig soll sie mit den K+S-Gesellschaften in Kenia und Uganda ein Vertriebsnetzwerk bilden, um die Präsenz in der Sub-Sahara-Region zu stärken.

Die restlichen 25 Prozent der Anteile am Vertriebs-Joint-Venture werden künftig zwei ehemalige ICH-Aktionäre halten. Zum Kaufpreis äußerte sich K+S nicht.

Im XETRA-Handel steigt die K+S-Aktie zeitweise um 3,11 Prozent auf 22,22 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)