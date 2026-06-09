K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Kapitalmaßnahme
|
09.06.2026 09:30:40
K+S-Aktie niedriger: Ausgabe von Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro
Mit dem Erlös soll unter anderem der kürzlich angekündigte Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts finanziert werden, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Anleihen sollen nur institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, mit jährlich zwischen 0,375 und 0,875 Prozent verzinst und eine Laufzeit bis 2031 haben. Nach dem 26. Juli 2029 bekommt K+S das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Die K+S-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,51 Prozent auf 13,13 Euro.
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