K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Kapitalmaßnahme 09.06.2026 09:30:40

K+S-Aktie niedriger: Ausgabe von Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro

K+S-Aktie niedriger: Ausgabe von Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro

K+S begibt eine Anleihe im Nennwert von 300 Millionen Euro, die unter bestimmten Konditionen in bis zu 17,91 Millionen Aktien des Düngemittelherstellers gewandelt werden kann.

Mit dem Erlös soll unter anderem der kürzlich angekündigte Kauf des Qemetica-Salzgeschäfts finanziert werden, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Anleihen sollen nur institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, mit jährlich zwischen 0,375 und 0,875 Prozent verzinst und eine Laufzeit bis 2031 haben. Nach dem 26. Juli 2029 bekommt K+S das Recht, die Anleihen unter bestimmten Umständen zurückzukaufen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Die K+S-Aktie verliert via XETRA zeitweise 4,51 Prozent auf 13,13 Euro.

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Bildquelle: ZVG,K+S

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