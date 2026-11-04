K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Dichtung
|
04.11.2026 17:32:00
K+S-Aktie schwächer: Konzern macht über 100 Jahre alten Schacht dicht
Es handelt sich um den Schacht Springen 1 im thüringischen Grubenfeld Merkers-Springen (Wartburgkreis). Der rund 394 Meter tiefe Schacht wurde 1908/09 angelegt und war zuletzt nicht mehr betriebsnotwendig. Ursprünglich diente er als Förder-, Material- und Seilfahrtschacht. Nach der Stilllegung der Anlage im Jahr 1997 wurden die übertägigen Anlagen und Schachteinbauten zurückgebaut.
Für die Sicherung wurde laut K+S eine 21 Meter lange Dichtung hergestellt. Die Schachtwand sei dafür mit einer eigens entwickelten, rund 40 Tonnen schweren Fräse vorbereitet worden. Das Gelände soll renaturiert werden. Der Bereich des Schachts bleibt für Kontrollen erhalten.
K+S-Titel verlieren im XETRA-Handel zeitweise 0,46 Prozent auf 12,85 Euro.
/djj/DP/jha
BAD SALZUNGEN (dpa-AFX)
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