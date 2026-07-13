K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Einstufung "Underperform" 13.07.2026 13:29:00

K+S-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel

K+S-Aktie steigt dennoch: Jefferies senkt Kursziel

Jefferies hat das Kursziel für K+S gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen.

Das Analysehaus hat das Kursziel von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 12. August stiegen seine Schätzungen, nicht aber seine Überzeugung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Freitag in seinem Ausblick. Für das zweite Quartal sieht er sich vier Prozent über der Konsensprognose. Das gesenkte Kursziel begründete er indes mit Veränderungen bei der Branchenbewertung. Zudem bleibt er mittelfristig vorsichtig für den Kalidüngermarkt, da das Angebot deutlich steigen dürfte.

Die K+S-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,04 Prozent auf 13,54 Euro.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

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So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: K+S

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