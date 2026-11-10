K+S-Aktie: Teurere Logistik und Energie lasten auf der Bilanz

K+S hat im abgelaufenen Quartal vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten etwas weniger verdient, den Mittelpunkt der Jahresgewinnprognose aber leicht angehoben.

Höhere Preise in den beiden Geschäftsfeldern des Salz- und Düngemittelspezialisten sowie deutlich höhere Absatzmengen bei den Auftausalzen trieben zwar den Umsatz im Jahresvergleich um 6,3 Prozent an, doch konnte dies negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt nicht auffangen, zumal sich auch die Instandhaltungspause im kanadischen Werk anders als sonst auf das dritte Quartal konzentrierte.

Bei 934 (Vorjahr: 879) Millionen Euro Umsatz im Zeitraum Juli bis September ging das operative Ergebnis (EBITDA) leicht auf 108 (111) Millionen Euro zurück, wie K+S mitteilte. Die Markterwartungen von 897 Millionen Euro Umsatz und 102 Millionen Euro EBITDA wurden übertroffen. "Sehr erfreulich verlief der Absatz mit Düngemittelspezialitäten, mit denen wir höhere Margen erzielen", sagte Vorstandschef Christian Meyer.

Das im MDAX notierte Unternehmen grenzte seine Jahresprognose weiter ein. Gerechnet wird für 2026 nun mit einem EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro statt wie bislang mit 680 bis 760 Millionen Euro. Einerseits verliere ein Negativszenario wegen angebotsseitiger Einschränkungen am Weltkalimarkt an Relevanz, hieß es zur Begründung, andererseits sei ein für möglich gehaltener Preisanstieg in Übersee bislang nicht eingetreten.

In der Mitte der neuen Spanne würde das EBITDA um 5 Millionen Euro höher ausfallen als bislang geschätzt. "Die weltweite Nachfrage nach Kali dürfte in diesem Jahr erneut steigen und die Kapazitätsauslastung hoch bleiben", sagte CEO Meyer.

Unverändert bleibt die Erwartung zu dem für die Bemessung der Dividende entscheidenden bereinigten Free Cashflow. Bei Investitionen zwischen 580 und 600 Millionen Euro kalkuliert K+S hier weiter mit einem positiven Wert in mittlerer bis höherer zweistelliger Millionenhöhe. Nach neun Monaten belief sich diese Kennziffer auf 119 Millionen Euro - 5 Millionen mehr als am Markt erwartet.

Von Olaf Ridder

DOW JONES