K+S-Aktie unterhalb der Nulllinie: K+S hat erstmals eine Frau im Vorstand

Beim Düngemittelhersteller K+S tritt erstmalig eine Frau in den Vorstand ein.

Der Aufsichtsrat berief die Managerin Carin-Martina Tröltzsch in das Führungsgremium, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Die Agrarwissenschaftlerin war zuletzt für die Strategie im Europageschäft des US-Saatgut- und Agrarchemieunternehmens Corteva zuständig. Über ihre Aufgaben im Vorstand machte K+S keine Angaben. Die genaue Ressortverteilung werde auf der ersten Vorstandssitzung am 15. März entschieden, sagte ein Sprecher.

Mit Tröltzsch wird an dem Tag auch Christian H. Meyer seine Tätigkeit bei K+S aufnehmen, der bereits im Februar vergangenen Jahres für das Finanzressort verpflichtet wurde. Derzeit werden die Finanzen von Vorstandschef Burkhard Lohr verantwortet. Nach dem Amtsantritt der beiden ist der K+S-Vorstand dann vierköpfig. Die Aktien von K+S verlieren via XETRA zeitweise 0,18 Prozent auf 21,95 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)