K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Positive Analyse
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28.07.2026 11:45:09
K+S auf Hoch seit Mitte Mai - Exane BNP-Empfehlung treibt Aktienkurs
Mit plus 5,38 Prozent auf 15,08 Euro zählen die Papiere zu den stärksten Gewinnern im MDAX der mittelgroßen Börsentitel. Sie erreichten im Handelsverlauf den höchsten Stand seit Mitte Mai.
Analyst David Symonds von Exane BNP hat das Kursziel für K+S von 12 auf 19 Euro erhöht und die Aktien gleich um zwei Investmentstufen von "Underperform" auf "Outperform" erhöht. Sein neues Kursziel ist das dritthöchste am Markt, nur Kepler Cheuvreux und BMO Capital Markets trauen den Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten noch mehr Aufwärtspotenzial zu.
Aus charttechnischer Sicht gelang den Papieren Mitte Juli ein Befreiungsschlag. Mit einem Tagesgewinn von knapp fünf Prozent verließen sie einen im März begonnenen Abwärtstrend nach oben. Anschließend bauten K+S die Gewinne noch aus.
/bek/zb
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Bildquelle: K+S