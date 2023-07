K+S: EBITDA im zweiten Quartal deutlich unter Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düngemittel- und Salzkonzern blieb beim operativen Gewinn EBITDA im zweiten Quartal nach eigenen Angaben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Sollte erneut eine Kaufzurückhaltung eintreten, kann der Konzern nicht ausschließen, beim EBITDA nur das untere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Beim freien Cashflow seien die Markterwartungen übertroffen worden.

Wie das im MDAX gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, lag das EBITDA im zweiten Quartal bei 24 Millionen Euro und damit insbesondere preisbedingt unter der Markterwartung von 70,5 Millionen Euro. Der bereinigte Cashflow habe im Berichtsquartal rund 160 Millionen Euro erreicht. Der Marktkonsens von Vara habe im Durchschnitt bei 116,1 Millionen Euro gelegen, so K+S.

Die Aktie gab nach der Veröffentlichung deutlich nach, in der Spitze betrug der Rückgang 3,4 Prozent.

Im zweiten Quartal sei der Kaliumchlorid-Verkaufspreis im brasilianischen Markt deutlicher gefallen als zunächst erwartet, führt K+S aus. Die nun eingetretene Preiserholung habe zudem später eingesetzt als unterstellt. K+S zufolge lasse sich auf Sicht des Gesamtjahres das fehlende EBITDA des zweiten Quartals nicht aufholen. Hinzu komme, dass eine absatzbedingte Optimierung des Produktportfolios Auswirkungen auf die Produktionsmenge habe. Zudem seien infolge des Hafenstreiks in Kanada negative Effekte aus der noch andauernden Normalisierung der Lieferketten nicht auszuschließen.

Sollten im weiteren Verlauf des Jahres die derzeit zu beobachtenden positiven Nachfrageimpulse und Preistendenzen anhalten, wäre das Erreichen der aktuellen Markterwartung für das EBITDA der K+S Gruppe von rund 800 Millionen Euro am oberen Ende der Bandbreite weiterhin möglich, so der Konzern. Der Vara-Konsens liege hier bei 810 Millionen Euro. Für den Fall, dass in wichtigen Absatzregionen jedoch erneut eine Kaufzurückhaltung eintrete, könnte dies K+S zufolge zu negativen Mengen- und Preiseffekten führen. In diesem Fall könnte das EBITDA am unteren Ende der Bandbreite bei rund 600 Millionen Euro liegen.

Den bereinigten freien Cashflow erwartet K+S im Gesamtjahr zwischen 300 und 450 Millionen Euro, er werde damit wie prognostiziert geringer belastet sein als das EBITDA. Der Konsens liege bei 442,9 Millionen Euro.

Den ausführlichen Halbjahresbericht will K+S am 10. August veröffentlichen.

