K+S gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

K+S gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,034 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,03 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at