K+S hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

K+S präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von -9,680 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 978,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 871,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at