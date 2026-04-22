K+S hebt nach unerwartet guten Erstquartalszahlen Gewinnprognose an

DOW JONES--K+S hebt nach einem unerwartet guten Start in das neue Geschäftsjahr das Gewinnziel für 2026 an. Nach einem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn wegen des Winterwetters sei das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des ersten Quartals besser als erwartet gelaufen, erklärte der Salz- und Düngemittelhersteller. Absatz und Preise im Düngemittelgeschäft seien unerwartet gut ausgefallen, vor allem im März, hieß es.

Das operative EBITDA - die wesentliche Gewinnkennziffer von K+S - verbesserte sich in den ersten drei Monaten nach vorläufigen Zahlen auf rund 280 (Vorjahr: 201) Millionen Euro und übertraf damit die Vara-Konsensschätzung aus der vergangenen Woche von 225 Millionen Euro.

Für 2026 insgesamt rechnet K+S nun mit 630 bis 730 Millionen Euro EBITDA statt wie bisher mit 600 bis 700 Millionen Euro. Der neue Mittelwert liegt leicht über dem Vara-Schnitt von 674 Millionen Euro. Ursächlich für die Anhebung ist laut K+S neben der guten Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt die Erwartung eines etwas stärkeren US-Dollar sowie eine positive Preisentwicklung bei Dünger, während von den steigenden Energiepreisen ein negativer Ergebniseffekt erwartet wird. Die Prognose eines mindestens ausgeglichenen Free Cashflow für 2026 bestätigte K+S, wobei das Investitionsvolumen am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 550 bis 600 Millionen Euro erwartet wird.

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April 22, 2026 04:58 ET (08:58 GMT)