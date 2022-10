K+S investiert in neue Kali-Aufbereitung im Werk Werra

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S wird in den nächsten Jahren die Düngemittelproduktion in zwei Fabriken seines Werkes Werra komplett auf ein trockenes Aufbereitungsverfahren umstellen. Ab 2027 sollen an den Standorten Unterbreizbach (Thüringen) und Wintershall (Hessen) die Salze ausschließlich mit Hilfe der sogenannten elektrostatischen Trennung sortiert werden, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Die Technologie sei nochmals entscheidend weiterentwickelt worden, so dass nachgeschaltete energie- und abwasserintensive Heißlöse- und Flotationsverfahren nicht mehr benötigt und eingestellt würden.

Mit der Umstellung solle der CO2-Ausstoß an beiden Standorten um die Hälfte und die Menge an Prozesswässern um mehr als die Hälfte sinken. Das Projekt Werra 2060 erlaube es, "die wertvollen Kali-Vorräte der Lagerstätte an der Werra bis zum Jahr 2060 wertschöpfend" zu nutzen, erklärte Vorstandschef Burkhard Lohr. Die Laufzeit des Standorts Unterbreizbach verlängere sich bis 2040.

Der Aufsichtsrat habe die nötigen Mittel bewilligt, so Lohr. Zur Höhe der Investitionen machte er keine Angaben. Bei Vorlage der Drittquartalszahlen will sich K+S dazu äußern. Werra 2060 ist Teil der vor einem Jahr angekündigten Strategie zur Optimierung des Bestandsgeschäftes. Im Werk Werra erwirtschaftet K+S laut Lohr etwa die Hälfte seines operativen Gewinns (EBITDA).

