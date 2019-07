K+S-Produktion in Bethune 2019 wohl am unteren Ende der Zielspanne

FRANKFURT (Dow Jones)--K+S wird im neuen kanadischen Kalidüngerwerk in Bethune in diesem Jahr nur das untere Ende der angepeilten Produktionsmenge erreichen. Grund ist eine länger als erwartete Produktionspause zur Verbesserung der Produktqualität, teilte der Salz- und Düngemittelhersteller mit. Die für September vorgesehene Instandhaltungspause werde auf insgesamt zwei Wochen verlängert, um die Anlagen um weitere Komponenten zur Absiebung und Kühlung der Produkte zu ergänzen.

Diese Maßnahme sei seit längerem geplant gewesen.

Allerdings werde infolgedessen die Produktion aus heutiger Sicht nur das untere Ende der vorgesehenen Spanne zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Tonnen erreichen, so das Kasseler MDAX-Unternehmen. 2018 hatte K+S in Bethune etwas mehr als 1,4 Millionen Tonnen Kalidünger produziert. Das neue Kaliwerk Bethune in der kanadischen Provinz Sakatchewan hatte im Sommer 2017 die Produktion gestartet.

July 23, 2019 07:30 ET (11:30 GMT)