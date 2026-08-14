K+S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

K+S hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -5,490 USD je Aktie erzielt worden.

K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 987,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,150 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,08 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at