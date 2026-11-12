K+S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 933,9 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 879,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at