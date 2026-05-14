K+S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

K+S hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,262 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,24 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at