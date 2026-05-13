K+S: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

K+S lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 EUR gegenüber 0,480 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 964,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,507 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,06 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at